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41 минуту назад

Samsung представила новый 200-мегапиксельный сенсор

Мария Иванова

Компания Samsung официально представила новый 200-мегапиксельный сенсор для мобильных камер под названием ISOCELL HP2. Предположительно, будущие флагманские смартфоны Galaxy S23 Ultra будут использовать именно его.

Samsung представила камеру с рекордными 200 Мп
Фото: SamsungSamsung

ISOCELL HP2 получился сравнительно крупным сенсором: его размеры составляют около 12 мм по диагонали при размере точки в 0,6 микрометров. HP2 использует проприетарную технологию под названием D-VTG (Dual Vertical Transfer Gate), которая удваивает количество электронов на каждом фотодиоде. Это позволяет повысить емкость конденсатора более чем на 33%, что благоприятно влияет на цветопередачу при ярком освещении.

Помимо этого, ISOCELL HP2 поддерживает запись видео в формате 8К на скорости 30 fps, 4K HDR на 60 fps и съемку HDR-изображений в 12,5 МП. Напомним, Galaxy S22 Ultra имеет 108-мегапиксельный сенсор; 200-мегапиксельные аналоги используются на смартфонах конкурентов, таких как Motorola 30 Edge Ultra и Xiaomi 12T Pro. Анонс ISOCELL HP2 сходится со слухами о том, что Galaxy S23 Ultra может получить камеру на 200 МП.

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