Самый большой самолет в мире установил новый рекорд

Разработчики самого большого самолета в мире из фирмы Stratolaunch сообщили о новом рекорде. Согласно пресс-релизу, самолет Roc совершил шестичасовой перелет, достигнув максимальной высоты в 22 500 футов (почти семь километров).

Фото: Gauntlet Aerospace / Christian Turner Gauntlet Aerospace / Christian Turner

Stratolaunch Roc разработан для доставки и запуска гиперзвуковых носителей. Под анным The Independent, размах крыла машины достигает 117 метров — предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал отечественному Ан-225 «Мрия». Кроме того, во время испытательного полета Roc также перевозил на борту гиперзвуковую платформу Talon-A, созданную Stratolaunch.