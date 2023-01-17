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37 минут назад

Самый большой самолет в мире поставил новый рекорд

Мария Иванова

Разработчики самого большого самолета в мире из фирмы Stratolaunch сообщили о новом рекорде. Согласно пресс-релизу, самолет Roc совершил шестичасовой перелет, достигнув максимальной высоты в 22 500 футов (почти семь километров).

Самый большой самолет в мире установил новый рекорд
Фото: Gauntlet Aerospace / Christian TurnerGauntlet Aerospace / Christian Turner

Stratolaunch Roc разработан для доставки и запуска гиперзвуковых носителей. Под анным The Independent, размах крыла машины достигает 117 метров — предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал отечественному Ан-225 «Мрия». Кроме того, во время испытательного полета Roc также перевозил на борту гиперзвуковую платформу Talon-A, созданную Stratolaunch.

Если дальнейшие испытания пройдут успешно, то компания рассчитывает осуществить первый запуск гиперзвукового транспорта TA-1 в первой половине 2023 года.

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