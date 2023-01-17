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48 минут назад

В Китае начали продавать дешёвый планшет с маленьким экраном

Ferra.ru

Xiaomi выпустила на китайский рынок анонсированный в первые дни 2023 года бюджетный планшет Xiaomi Mijia LCD Blackboard. В зависимости от диагонали гаджета отличается и цена.

В Китае начали продавать планшет за $10
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Известно, что цена 10-дюймовой версии составляет $10, версии 13,5" — $16. В планшете применяется специализированная жидкокристаллическая плёнка, которую могут изготовить даже по индивидуальному заказу. Рисовать можно с различной степенью нажатия для контроля толщины линий. Дисплей не имеет подсветки, а очищение экрана происходит в одно касание.

Как заверяет производитель, в процессе работы планшет не потребляет энергию, при этом немного её тратится в момент очищения дисплея. И если очищать экран даже 100 раз в день, одного заряда может хватить примерно на год. Но, разумеется, убедиться в этом можно только на практике.

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