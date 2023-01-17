Два рабочих способа усилить сигнал сотовой связи

Обычно проблему плохой связи в том или ином месте можно решить переходом на SIM-карту другого оператора, но самый простой способ не всегда оказывается самым эффективным. Иногда причина проблемы кроется не в покрытии оператора, а в приеме сигнала, например, в вашей квартире. Портал lifehacker.ru рассказал, как усилить сигнал сотовой связи.

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Способ №1: антенна и роутер

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Если вам позарез нужен мобильный интернет, но качество связи не позволяет нормально им пользоваться, то данная проблема решается при помощи внешней антенны. Она гораздо четче принимает даже слабые сигналы, если закрепить устройство в подходящем месте: например, если речь о частном доме, то, как правило, желательно ставить антенну на чердаке или втором этаже. Для максимальной эффективности поищите место, где связь ловит лучше всего.

Нюанс лишь в том, что, помимо антенны, вам также понадобится интернет-роутер, который будет раздавать сигнал. Для этой цели подойдут модели, поддерживающие SIM-карты: важно, что в роутер нужно поставить отдельную SIM-карту — для нее предстоит оформить собственный тариф. После того, как вы подключите антенну и роутер, смартфон или любое другое устройство можно подключить к сети через Wi-Fi.

Способ №2: репитер сигнала

Другой вариант, если вам не подходит роутер — это специальное устройство под названием репитер, состоящее из двух модулей. Приемник, размещенный в месте, где сигнал принимается лучше всего, ловит связь, а излучатель транслирует усиленный сигнал сотовой сети для других гаджетов. Преимущество репитера в том, что он не нуждается в отдельной SIM-карте — подключаться к нему можно как к обычной сотовой сети, Wi-Fi здесь никак не используется.