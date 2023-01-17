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29 минут назад

В интернете «засветился» совершенно новый Apple MacBook Pro

Ferra.ru

В базе данных Canada Radio Equipment List обнаружили ещё не выпущенную модель Apple MacBook Pro с номером модели A2779.

В интернете «засветился» совершенно новый Apple MacBook Pro
Фото:  Unsplash Unsplash

Предполагается, что рассматриваемым устройством является MacBook Pro с процессором M2 Pro/M2 Max. Сертификация показывает, что ноутбук будет поддерживать подключение Wi-Fi 6E, что делает его первым таким MacBook.

Для справки: последние модели iPad Pro, выпущенные ещё в октябре, — единственные устройства Apple, которые в настоящее время поддерживают стандарт Wi-Fi 6E. Согласно 9to5Mac, Apple может объявить о новых 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro M2 Pro/M2 Max через пресс-релиз сегодня.

Наука и техника,Apple,
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