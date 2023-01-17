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15 минут назад

Переживаете из-за радиации? Физик рассказал, как её измерить с помощью смартфона

Секрет Фирмы

Всем известно о вреде радиации. Причём необязательно вспоминать аварию на Чернобыльской АЭС. Вредные выбросы были и на Урале. Кроме того, есть естественный радиационный фон. О том, как измерить уровень радиации с помощью телефона, чтобы больше не переживать за своё здоровье, рассказал «Лайфу» доктор физико-математических наук, директор Института перспективных технологий Российского технического университета Роман Шамин.

Как измерить уровень радиации с помощью смартфона
Фото: Eddy Billard / UnsplashEddy Billard / Unsplash

По словам специалиста, матрицы камер, которые встроены в современные смартфоны, чувствительны не только к видимому свету, но и к коротким волнам. К последним как раз и относятся гамма- и рентгеновское излучение.

Чтобы матрица смогла поймать эти волны, придётся заклеить основную камеру чёрным плотным материалом — подойдут изолента, пластик или картон. Такой приёмчик позволит избавиться от лишних шумов, то есть от обычных волн света — теперь на матрицу будут попадать только рентгеновские и гамма-частицы.

Далее необходимо установить специальное приложение, которое сможет подсчитать количество таких частиц. Одно из самых популярных — Radioactivity Counter. Всего через 10 минут измерений вы узнаете, угрожает радиация вашему здоровью или нет.

Безопасный уровень для человека — 1,2 микрозиверта в час и ниже. Специалист посоветовал тем, кто обнаружил превышение нормального радиационного фона, обратиться в региональное управление Роспотребнадзора. Там помогут разобраться в проблеме.

Кстати, радиация попадает в организм и через еду. Вот рейтинг самых опасных продуктов.

Наука и техника,Роспотребнадзор,
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