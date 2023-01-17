Разработан новый способ отвода молний с помощью лазера

Группа французских, швейцарских и немецких ученых из Женевского университета, Политехнической школы и других исследовательских центров разработала новый громоотвод с помощью лазера. Такая технология позволяет отражать молнии на десятки метров даже в плохую погоду. Выводы работы описываются в журнале Nature Photonics.

Фото: Michał Mancewicz / Unsplash Michał Mancewicz / Unsplash

Существующие громоотводы представляют собой высокие металлические сваи, которые ограничены по своему размеру. Например, десятиметровая конструкция сможет покрыть только область радиусом десять метров. Из-за этого существуют определенные сложности при защите объектов на большой территории, таких как аэропорт или АЭС.

Лазерный громоотвод создает каналы ионизированного воздуха и направляет молнию вдоль его луча. Кроме того, лазер способен расширяться вверх, что позволяет создать необходимую область покрытия.

В результате экспериментов был использован лазер с мощностью один киловатт и один джоуль на импульс, который длился пикосекунду. Его протестировали на вершине Санти, которая располагается на высоте 2502 метра. Устройство было предназначено для защиты 124-метровой телекоммуникационной вышки, которая регулярно страдает от попадания в нее молний. Лазер также был оснащен специальными датчиками и приборами для наблюдениями за молниями.