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1 час назад

Талибы* начали скупать синие галочки в Twitter

Ferra.ru

Журналисты узнали, что талибы* начали использовать платную функцию верификации Twitter, а это означает, что некоторые из них теперь имеют синие галочки в своих учётных записях.

Талибы* начали скупать синие галочки в Twitter
Фото: WikipediaWikipedia

Раньше синяя галочка указывала на «активные и подлинные учётные записи, представляющие общественный интерес», проверенные Twitter. Верификационный символ нельзя было купить. Теперь же пользователи могут покупать галочки через новый сервис Twitter Blue.

Сейчас по крайней мере два служащих Талибана* и четыре видных сторонника в Афганистане используют галочки. Twitter пока не ответила на запрос журналистов по ситуации.

**движение признано террористическим и запрещено в России*

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