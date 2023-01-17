PhoneArena: iPhone 8 и X нельзя будет обновить до iOS 17

Это нормальное явление, так как обычно Apple поддерживает свои гаджеты пять лет после выпуска.

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Apple собирается прекратить поставлять обновления для iPhone 8 и X, пишет PhoneArena. По данным авторов статьи, именно iOS 17 не получат эти смартфоны, вышедшие в 2017 году впервые с так называемой «монобровью».

При этом новая ОС будет доступна для всех обладателей устройств, начиная с iPhone Xs. В то же время это нормальная практика для компании, обычно поддерживавшей свои смартфоны в течение пяти лет после выхода.