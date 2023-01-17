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1 час назад

PhoneArena: iPhone 8 и X нельзя будет обновить до iOS 17

runews24.ru

Это нормальное явление, так как обычно Apple поддерживает свои гаджеты пять лет после выпуска.

PhoneArena: iPhone 8 и X нельзя будет обновить до iOS 17
Фото: IphonesIphones

Apple собирается прекратить поставлять обновления для iPhone 8 и X, пишет PhoneArena. По данным авторов статьи, именно iOS 17 не получат эти смартфоны, вышедшие в 2017 году впервые с так называемой «монобровью».

При этом новая ОС будет доступна для всех обладателей устройств, начиная с iPhone Xs. В то же время это нормальная практика для компании, обычно поддерживавшей свои смартфоны в течение пяти лет после выхода.

О том, что будет в новой iOS 17, должны объявить на летней конференции WWDC.

Наука и техника,Apple,
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