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33 минуты назад

Первый iPhone с «монобровью» признают устаревшим

Lenta.ru

Apple может оставить iPhone X без новой версии iOS. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Первый iPhone с «монобровью» признают устаревшим
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты медиа, полагающиеся на свои источники, перечислили смартфоны Apple, которые должны получить обновление до iOS 17. Авторы предположили, что новая версия операционной системы будет доступна на всех устройствах бренда, начиная с iPhone Xs.

Таким образом, выпущенный в 2017 году iPhone X, который оказался первым смартфоном Apple c «монобровью», может остаться без обновления и будет признан устаревшим. По словам журналистов, подобное развитие событий очевидно, так как американская компания обычно поддерживает свои смартфоны обновлениями в течение пяти лет после запуска.

Согласно прогнозу издания, iOS 17 будет анонсирована на летней конференции WWDC. Релиз новой операционной системы состоится в середине сентября. Авторы напомнили, что iOS 16 стала доступна для пользователей iPhone 12 сентября, iOS 15 — 20 сентября, iOS 14 — 16 сентября.

В заключение журналисты предположили, что iOS 17 должна получить обновленные iMessage и Apple Music, интерактивные виджеты и поддержку сторонних магазинов приложений.

В середине декабря источники Bloomberg сообщили, что Apple прорабатывает возможность разрешения сторонним магазинам загружать приложения в iPhone и iPad. Таким образом компания отреагирует на новые законы ЕС.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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