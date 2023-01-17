Первый iPhone с «монобровью» признают устаревшим

Журналисты медиа, полагающиеся на свои источники, перечислили смартфоны Apple, которые должны получить обновление до iOS 17. Авторы предположили, что новая версия операционной системы будет доступна на всех устройствах бренда, начиная с iPhone Xs.
Таким образом, выпущенный в 2017 году iPhone X, который оказался первым смартфоном Apple c «монобровью», может остаться без обновления и будет признан устаревшим. По словам журналистов, подобное развитие событий очевидно, так как американская компания обычно поддерживает свои смартфоны обновлениями в течение пяти лет после запуска.
Согласно прогнозу издания, iOS 17 будет анонсирована на летней конференции WWDC. Релиз новой операционной системы состоится в середине сентября. Авторы напомнили, что iOS 16 стала доступна для пользователей iPhone 12 сентября, iOS 15 — 20 сентября, iOS 14 — 16 сентября.
В заключение журналисты предположили, что iOS 17 должна получить обновленные iMessage и Apple Music, интерактивные виджеты и поддержку сторонних магазинов приложений.
В середине декабря источники Bloomberg сообщили, что Apple прорабатывает возможность разрешения сторонним магазинам загружать приложения в iPhone и iPad. Таким образом компания отреагирует на новые законы ЕС.