В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
52 минуты назад

Аккаунты в Телеграме стали красть в два раза чаще

Москва меняется

Фишинг-рассылки все чаще применяют для кражи личных и бизнес-аккаунтов в Телеграме. Это стало основным видом мошенничества в мессенджере, сообщает «Коммерсант».

Пользователи Telegram столкнулись с атаками мошенников
Фото:  Nyoman Suartawan / Pixabay Nyoman Suartawan / Pixabay

В 2022 году число атак на бизнес-аккаунты удвоилось в связи с тем, что мессенджер стали чаще использовать предприниматели. Злоумышленники могут прислать ссылку на сайт, где потребуется ввести номер телефона и код верификации, таким образом крадут аккаунт.

Уязвим для безопасности и новый способ авторизации в Телеграме без отправки кода для авторизации в ПК-клиенте по SMS. Мошенники могут взломать аккаунт, настроив переадресацию звонков на свой номер телефона и используя украденные ранее паспортные данные.

Нельзя переходить по неизвестным ссылкам и открывать присланные незнакомцами файлы. Для защиты аккаунта рекомендуется включить в настройках двухфакторную авторизацию, проверять активные сеансы, скрыть номер телефона, запретить добавление в группы, звонки и пересылку сообщений для людей не из списка контактов.

Наука и техника,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители