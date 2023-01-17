Пользователи Telegram столкнулись с атаками мошенников

Фишинг-рассылки все чаще применяют для кражи личных и бизнес-аккаунтов в Телеграме. Это стало основным видом мошенничества в мессенджере, сообщает «Коммерсант».

Фото: Nyoman Suartawan / Pixabay Nyoman Suartawan / Pixabay

В 2022 году число атак на бизнес-аккаунты удвоилось в связи с тем, что мессенджер стали чаще использовать предприниматели. Злоумышленники могут прислать ссылку на сайт, где потребуется ввести номер телефона и код верификации, таким образом крадут аккаунт.

Уязвим для безопасности и новый способ авторизации в Телеграме без отправки кода для авторизации в ПК-клиенте по SMS. Мошенники могут взломать аккаунт, настроив переадресацию звонков на свой номер телефона и используя украденные ранее паспортные данные.