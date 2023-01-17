Пользователи Telegram столкнулись с атаками мошенников

Фишинг-рассылки все чаще применяют для кражи личных и бизнес-аккаунтов в Телеграме. Это стало основным видом мошенничества в мессенджере, сообщает «Коммерсант».
В 2022 году число атак на бизнес-аккаунты удвоилось в связи с тем, что мессенджер стали чаще использовать предприниматели. Злоумышленники могут прислать ссылку на сайт, где потребуется ввести номер телефона и код верификации, таким образом крадут аккаунт.
Уязвим для безопасности и новый способ авторизации в Телеграме без отправки кода для авторизации в ПК-клиенте по SMS. Мошенники могут взломать аккаунт, настроив переадресацию звонков на свой номер телефона и используя украденные ранее паспортные данные.
Нельзя переходить по неизвестным ссылкам и открывать присланные незнакомцами файлы. Для защиты аккаунта рекомендуется включить в настройках двухфакторную авторизацию, проверять активные сеансы, скрыть номер телефона, запретить добавление в группы, звонки и пересылку сообщений для людей не из списка контактов.