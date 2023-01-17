Ученые предупредили о токсичности свежевыловленной рыбы

Исследование показало, что употребление в пищу всего одной пресноводной рыбы в год может быть эквивалентно тому, чтобы пить воду, содержащую «вечные химикаты», в течение месяца.

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Исследователи из Рабочей группы по охране окружающей среды (EWG) проанализировали 500 образцов рыбного филе, выловленных в местных водоёмах США. Оказалось, что средний уровень ПФАС, или «вечных химических веществ», в свежевыловленной рыбе был в 280 раз выше, чем в рыбе из супермаркета.