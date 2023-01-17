В России создали помогающий быстро заживлять ожоги полимер

Российские ученые создали полимер, восстанавливающий поврежденные при ожогах ткани, его разработали в Балтийском федеральном университете имени Канта (БФУ), сообщили в Минобрнауки.

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К биосовместимому полимеру под названием поликапролактон добавили аминогруппы, азотосодержащие группы атомов, что позволило избавиться от гидрофобии такого материала, сообщили в министерстве «Газете.Ru».

Также это дало возможность избавиться от малой биоактивности поликапролактона. К нему добавили аргинин, исследования показали, что при высокой концентрации аргинина при обработке полимера аминогруппы лучше присоединялись к полимеру.

Ученым удалось определить оптимальные условия для присоединения к полимеру аминогрупп, это позволяет клеткам успешно закрепиться на его поверхности и размножаться, сказала кандидат технических наук, доцент, завлабораторией полимерных и композиционных материалов Smart Textiles БФУ Ольга Москалюк.