Банкам РФ предложили запретить рассылку сообщений через мессенджеры

«Роскомнадзору и другим заинтересованным ведомствам нужно усилить контроль по этой проблематике. Но в первую очередь необходимо бороться с корнем мошенничества, а именно с утечками персональных данных. Существующего регулирования для этого недостаточно», — заявил сенатор.