В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Российским банкам предложили запретить рассылку сообщений через мессенджеры

Ferra.ru

Парламентарии заявили, что российским банкам следует запретить рассылку клиентам любых сообщений через мессенджеры.

Банкам РФ предложили запретить рассылку сообщений через мессенджеры
Фото: UnsplashUnsplash

Тест об этом вышел в «Парламентской газете». Авторы обеспокоены «растущим числом мошенничеств в мессенджерах». По словам сенатора Артёма Шейкина, почти половина всех мошенничеств происходит через WhatsApp.

«Роскомнадзору и другим заинтересованным ведомствам нужно усилить контроль по этой проблематике. Но в первую очередь необходимо бороться с корнем мошенничества, а именно с утечками персональных данных. Существующего регулирования для этого недостаточно», — заявил сенатор.

Другой собеседник газеты считает, что к решению проблемы следует подключиться Роскомнадзору и Центробанку. Банкам нужно строго указать, что мессенджеры не входят в «контур безопасности».

Наука и техника,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители