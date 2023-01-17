Дельфины вынуждены «кричать» из-за шумового загрязнения

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что дельфинам все сложнее услышать друг друга из-за растущего в мире шумового загрязнения.

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Звук является одним из важнейших органов чувств морских животных. В отличие от света, который быстро поглощается водой, он может преодолевать десятки, а то и сотни километров.

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Дельфины одни из многих морских млекопитающих, которые полагаются на свист и эхолокацию, чтобы вступать в партнерство ради охоты и размножения.

Но возрастающее год от года шумовое загрязнение от человеческой деятельности, такой как судоходство и строительство, мешает такому сотрудничеству и может иметь пагубные последствия.

«Если группы животных в дикой природе менее эффективны при совместном поиске пищи, это отрицательно скажется на здоровье отдельных особей, что в конечном итоге отразится на здоровье всей популяции», — говорит соавтор исследования Стефани Кинг, доцент Бристольского университета.

В результате эволюции китообразные — киты, дельфины, морские свиньи — выработали сложный набор звуков, чтобы «разговаривать» друг с другом.

Уже было известно, что млекопитающие увеличивают громкость или частоту своих сигналов, чтобы попытаться компенсировать шумовое загрязнение, вызванное деятельностью человека. Но теперь стало ясно, как именно шум влияет на совместную работу животных.

Исследование проводилось Исследовательским центром дельфинов и Университетом Сент-Эндрюсс с двумя дельфинами-афалинами Дельтой и Риз в экспериментальной лагуне. Животные должны были выполнять совместную задачу — нажатие кнопки в течение определенного времени с определенными интервалами.

У каждого дельфина была метка звука и движения, которая находилась за их головой и измеряла их поведение и звуки.

Ученые обнаружили, что по мере того, как дельфины подвергались воздействию антропогенного шума, они почти удваивали продолжительность и громкость своего свиста, чтобы компенсировать это вмешательство.

Риз и Дельта также чаще встречались друг с другом. Это может быть связано с тем, что их слух чувствителен к направлению, а это означает, что обращение друг к другу может помочь разделить сигнал их партнера и загрязняющий шум.

Однако, несмотря на все усилия, если Дельта и Риз подвергались воздействию очень сильного шумового загрязнения, то добивались успеха только в 62,5% случаев, тогда как во время контрольного эксперимента с окружающим фоновым шумом результат был 85%. Максимальный уровень шума, которому они подвергались, составлял 150 децибел (дБ).

Например, звук, издаваемый грузовым судном-супертанкером при движении через океан, может достигать громкости до 200 дБ .

Пернилле Майер Соренсон, кандидат наук Бристольского университета, возглавлявшая исследовательскую группу, в которую входили Исследовательский центр дельфинов и Университет Сент-Эндрюс, объяснила, почему неспособность дельфинов нормально общаться вызывает беспокойство: «Если вы подвергаетесь воздействию шума и это мешает вам общаться с друзьями, когда вы вместе добываете пищу, это может привести к упущенным возможностям и может повлиять на ваше индивидуальное поведение и здоровье, необходимое для вашего выживания».

Она предупредила: «Если вы подвергаетесь этому в течение более и более длительного времени, это может иметь более серьезные последствия на уровне целой популяции».

Эта работа дополняет существующие исследования, связывающие шумовое загрязнение с негативным воздействием на морских млекопитающих.