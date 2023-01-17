На Android изменили будильник

Разработчики компании Google добавили в приложение «Часы» в мобильной ОС Android возможность записывать собственные звуки для будильника или таймера. Об этом сообщает портал XDA Developers.

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Отмечается, что владельцы гаджетов смогут записывать разные звуки с помощью встроенного микрофона прямо в приложении, чтобы в дальнейшем установить их как сигнал для будильника или таймера.

В пример авторы приводят мяуканье кошки или голос близкого человека. Нововведение станет доступно в обновлении «Часов» версии 7.3. В настоящее время функция доступна только в фирменных смартфонах Google Pixel.

Пользователи и ранее могли использовать собственные звуки для будильника, однако их необходимо было записывать отдельно от смартфона, а затем копировать файлы в память устройства.