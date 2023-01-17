Десять самых жутких технологических трендов: от дронов-убийц до наноботов

2023 год может стать прорывным для сферы высоких технологий, но помимо важных открытий на горизонте также виднеются риски, которые важно учитывать в повседневной жизни. Журнал Forbes рассказал о десяти самых пугающих технологических трендах будущего.

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Сингулярность ИИ

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Во многих аспектах, ИИ постепенно достигает способности мыслить на человеческом уровне. «Сингулярность ИИ» — это гипотетический момент в будущем, когда искусственный интеллект превзойдет людей, и некоторые специалисты считают, что мы находимся недалеко от этой точки. Нынешние алгоритмы ИИ обладают достаточной мощностью, чтобы проявлять себя эффективнее людей в самых разных сферах. По прогнозам экспертов, 80-90% нынешних рабочих мест в будущем начнут использовать искусственный интеллект, а многие в принципе закроются за ненадобностью.

Генное редактирование

Благодаря технологии CRISPR-Cas9, мы имеем возможность изменять наследственные гены в растениях, животных и даже человеческих телах. Генное редактирование позволяет бороться с врожденными болезнями, исправлять генетические мутации, уничтожать аллергические расстройства и позаботиться о том, чтобы планета смогла обеспечить пищей всех нуждающихся. Например, сейчас ведутся эксперименты насчет излечения мутации, которая вызывает миодистрофию Дюшенна — ужасную болезнь, зачастую приводящую к ранней смерти. В то же время, возможность навсегда изменять наследственные гены вызывает беспокойство в научном сообществе, т.к. CRISPR позволяет манипулировать информацией, которая будет передаваться из поколения в поколение. По этой причине многие страны, включая большую часть Европы, наложили запрет на генное редактирование — его последствия пока изучены не целиком.

Слияние человека и машины

Мы уже давно наблюдаем процесс слияния человека и машины в единое целое. Когда кто-то теряет конечность в результате несчастного случая, потерянную руку или ногу можно заменить протезом. Мы можем улучшить зрение человека при помощи контактных линз, или видеть в темноте за счет очков ночного видения. Но что если технологии зайдут слишком далеко? Армия США активно разрабатывает экзоскелеты, которые обеспечивают солдатам чуть ли не суперспособности. Ученые работают над интерфейсами, которые способны объединять ИИ и человеческий разум. Некоторые компании вообще объявили о планах по разработке чипов, позволяющих читать мысли. Иными словами, подобными технологиями ни в коем случае не стоит злоупотреблять.

Способность напечатать что угодно

Технология 3D-печати уже сейчас позволяет создать практически любой трехмерный объект, и эта свобода творчества может быть использована в недобрых целях. По мере того, как 3D-принтеры становятся более доступными и распространенными, органам власти все сложнее контролировать печать оружия, в том числе огнестрельного. Любой может скачать необходимые файлы и напечатать все что захочется: на отпечатанном оружии нет серийных номеров, что дополнительно осложняет контроль. Например, в октябре 2022 года британская полиция изъяла большую партию деталей, напечатанных на 3D-принтере, во время рейда на кустарную фабрику по производству оружия в Лондоне.

Квантовые компьютеры

Квантовые компьютеры — инновационные машины, способные обеспечить вычислительные мощности, в триллионы раз превосходящие способности современных суперкомпьютеров. Это открывает много научных возможностей, но, в теории, также позволяет хакерам взламывать традиционные защитные системы без малейших проблем. Квантовые компьютеры легко могут обходить продвинутые алгоритмы шифрования, которые используются для защиты персональной, военной и коммерческой информации. Впрочем, корпорации и правительства мира относятся к этой угрозе серьезно: многие уже выделяют ресурсы на разработку «пост-квантовых» алгоритмов шифрования.

Автономные умные роботы

Роботы становятся все более умными и автономными, и рано или поздно это приведет к тому, что они заменят людей во многих сферах труда. Автономные машины могут принимать собственные решения, основываясь на информации об окружающем мире, и выполнять необходимые действия. Мы уже приняли существование беспилотных автомобилей и роботов, способных работать на фабриках. Дальнейшее развитие технологии вынудит общество позаботиться о перепрофилировании и образовании людей, потерявших прежние рабочие места из-за автономных машин.

Дроны-убийцы

Пожалуй, звучит смешно, но на самом деле эта технология вполне реальна. Группы дронов под управлением специально обученного ИИ могут работать сообща, чтобы опознавать, отслеживать и уничтожать различные цели. Так, ученые из Чжэцзянского университета в Китае разработали рой дронов, который способен отслеживать людей в густой бамбуковой чаще без помощи человека-контролера. Арабское оборонное предприятие Edge Group не так давно представило систему дронов под названием Hunter 2-S, которая умеет обмениваться информацией для трекинга целей. Сейчас военные воспринимают дроны как недорогой, эффективный способ подавления защиты врага, не ставящий под угрозу солдат — и перспективы этой технологии весьма пугающие.

Цифровая слежка

Из-за цифровизации жизни мы можем отслеживать практически любую информацию. Работодатели следят за тем, что печатают их подчиненные на офисных компьютерах, полицейские департаменты используют распознавание лиц для наблюдения за передвижением и действиями людей. Цифровая слежка подобного рода представляет угрозу для базовых человеческих прав, и ей крайне легко злоупотреблять. ООН публично осудила незаконную цифровую слежку и предложила ввести мораторий на продажу инструментов для наблюдения до тех пор, пока не появятся законы, четко регулирующие ответственность государств.

Дипфейки в метавселенной

Технология дипфейков обладает огромным образовательным потенциалом. Она позволяет воссоздавать портреты исторических фигур и разрабатывать синтетические медиа-инструменты для людей с ограниченными возможностями — но нельзя забывать о том, что дипфейки также часто используются злоумышленниками. Цифровые образы политиков, селебрити и прочих лидеров мнений, созданные при помощи ИИ, могут поддерживать любую позицию и озвучивать любые мысли на огромную аудиторию. За 2022 год технология так далеко шагнула вперед, что сейчас не каждый человек способен отличить реальное видео от качественного фейка. И это вдвойне опасно из-за наступающей эпохи метавселенных, в которой пользователи сети проводят все больше времени в виртуальных мирах.

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