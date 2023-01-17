Рассекречена стоимость iPhone 15

Компания Apple намерена поднять цены на премиальные смартфоны. Об этом сообщает Forbes.

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Журналисты медиа сослались на отчет популярного канала на Weibo Window of Technology. Согласно ресурсу, запланированные на 2023 год смартфоны Apple будут доступны по завышенным ценам. В рассекреченном отчете не уточняется, по какой конкретно цене американская компания будет продавать устройства серии iPhone 15, однако сообщается, что удорожание затронет только премиальные модели.

По мнению специалистов Forbes, IT-гигант может поднять стоимость смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Ultra на 100 долларов — в этом случае устройства будут обходиться минимум в 1099 и 1199 долларов соответственно. Авторы отметили, что такой шаг создаст ценовой разрыв в размере 300 долларов между базовыми и премиальными телефонами. Ожидается, что таким образом компания получит больше прибыли от продаж дорогих флагманов и привлечет внимание к iPhone 15 и 15 Plus.

Также в отчете Window of Technology было отмечено, что все смартфоны новой серии получат 48-мегапиксельную камеру и экранный вырез Dynamic Island. Анонс устройств линейки iPhone 15 ожидается осенью.