Предсказана рекордная жара в 2024 году

Ученые предсказали, что усиление Эль-Ниньо в 2023 году грозит рекордным повышением глобальных температур и беспрецедентных тепловых волн. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на климатолога Адама Скайфа (Adam Scaife), главу отдела долгосрочных прогнозов Метеорологического бюро Великобритании.

Эль-Ниньо или Южная осцилляция представляет собой естественные колебания температуры поверхностного слоя воды экваториальной части Тихого океана. Это явление повторяется с нерегулярными интервалами 2-7 лет и длится в среднем пять лет. Эль-Ниньо способствует аномально высоким температурам и засухам, от которых страдают развивающиеся страны, зависящие от сельского хозяйства и рыболовства. Хотя сейчас имеет место слабая фаза Южной осцилляции, называемая Ла-Нинья, ученые считают маловероятным, что она продлится четвертый год.

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Согласно прогнозам ученых, 2023 год должен стать теплее 2022-го, который занимает пятое или шестое место среди самых теплых лет, однако Эль-Ниньо, который происходит в зимние месяцы Северного полушария, окажет отсроченный эффект на северный климат, и температуры 2024 года могут побить новый рекорд. По словам Адама Скайфа, существует 50-процентная вероятность, что в первый год следующего пятилетнего периода глобальная температура повысится более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального значения.

В условиях антропогенного изменения климата влияние Эль-Ниньо становится еще сильнее, и оно добавляется к эффекту непосредственно от глобального потепления. Это означает, что, начиная с 2024 года, человечество столкнется с беспрецедентными волнами тепла в течение сильной фазы Южной осцилляции.