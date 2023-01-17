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2 часа назад

MacBook Air исполнилось 15 лет – это был самый тонкий ноутбук в мире

MobiDevices

С момента анонса первого MacBook Air (15 января 2008 года) прошло уже 15 лет. Этот лёгкий и тонкий ноутбук в своё время произвёл настоящую революцию на рынке, а его презентация – одна из самых запоминающихся и знаковых в истории Apple.

Чтобы продемонстрировать, насколько тонким получился MacBook Air, во время презентации Стив Джобс достал лэптоп из плотного конверта. Толщина оригинального MacBook Air в самом тонком месте составляла 0,16 дюйма (4 мм), а в самом толстом месте 0,76 дюйма (19,3 мм). Для сравнения, новая модель имеет более плоский дизайн с одинаковой толщиной 0,44 дюйма (11,2 мм).

Помимо того, что MacBook Air 2008 года стал самым тонким ноутбуком в мире, он мог похвастаться длинным списком технических характеристик. Лэптоп обладал 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1280×800 пикселей, процессором Intel Core 2 Duo с частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ памяти SDRAM, жёстким диском на 80 ГБ, GPU Intel Graphics Media Accelerator X3100, портом USB 2.0, и трекпадом с технологией Multi-Touch.

Кроме того, лэптоп получил адаптер питания MagSafe на 45 Вт. Да, термин MagSafe появился задолго до того, как Apple представила на рынке технологию беспроводной зарядки MagSafe с магнитной док-станцией. Но самым важным фактором, который в конечном итоге заставил потребителей купить MacBook Air 2008 года, был его дизайн. Это был самый тонкий ноутбук в мире. Стоимость устройства составляла $1799.

Согласно слухам, в этом году Apple намерена выпустить MacBook Air с 15-дюймовым экраном. А в следующем году ожидается появление ноутбука с OLED-дисплеем.

Наука и техника,Видео,Стив Джобс,Apple,
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