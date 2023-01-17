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27 минут назад

На Байконуре заправили топливом ДМ-03 для запуска «Электро-Л»

Lenta.ru

На космодроме Байконур (Казахстан) завершена заправка компонентами ракетного топлива разгонного блока ДМ-03, который выведет на околоземную орбиту космический аппарат «Электро-Л» № 4. Об этом сообщает «Роскосмос».

На Байконуре заправили топливом ДМ-03 для запуска «Электро-Л»
Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА НовостиКЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости

Госкорпорация отмечает, что запуск тяжелой ракеты «Протон-М» с разгонным блоком и геостационарным гидрометеорологическим спутником запланирован на февраль.

В декабре «Роскосмос» сообщил, что созданный Россией для Анголы взамен утерянного космического аппарата AngoSat-1 спутник Angosat-2 заработал.

Ракета «Протон-М» со спутником Angosat-2 с космодрома Байконур стартовала в октябре.

Наука и техника,Роскосмос,
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