На Байконуре заправили топливом ДМ-03 для запуска «Электро-Л»

На космодроме Байконур (Казахстан) завершена заправка компонентами ракетного топлива разгонного блока ДМ-03, который выведет на околоземную орбиту космический аппарат «Электро-Л» № 4. Об этом сообщает «Роскосмос».

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости

Госкорпорация отмечает, что запуск тяжелой ракеты «Протон-М» с разгонным блоком и геостационарным гидрометеорологическим спутником запланирован на февраль.

В декабре «Роскосмос» сообщил, что созданный Россией для Анголы взамен утерянного космического аппарата AngoSat-1 спутник Angosat-2 заработал.