Обновление Windows начало удалять важные ярлыки на компьютерах

Недавнее обновление встроенного в Windows антивируса Microsoft Defender вызвало удаление ярлыков на компьютерах пользователей по всему миру. Как пишет TechRadar, иконки приложений исчезли как с панели задач, так и из меню «Пуск» без какого-либо предупреждения.
Пострадали от обновления пользователи Windows 10 и 11 вне зависимости от региона — сообщения о проблемах поступают из разных стран. В Сети пользователи отмечают, что ошибка затронула лишь ярлыки, а не сами приложения, однако проблема не позволяет открывать программы через меню «Пуск».
Как объяснили в Microsoft, ошибка кроется в ложном срабатывании правила уменьшения направлений атак (ASR) — «Блокировать вызовы API Win32 из макроса Office», что могло произойти во время обновления со сборки 1.381.2134.0 до 1.381.2163.0. Проблема не должна затронуть системы, на которых не было включено это правило.
Сама компания уже выпустила исправление для своего антивируса, однако многие по-прежнему сообщают, что оно не исправляет ошибку до конца. Некоторые жалуются, что на системе не восстанавливаются ярлыки Microsoft Office, которые были размещены для отдельных пользователей. По всей видимости, Microsoft потребуются новые обновления для исправления неполадок.