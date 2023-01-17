Обновление Windows начало удалять важные ярлыки на компьютерах

Недавнее обновление встроенного в Windows антивируса Microsoft Defender вызвало удаление ярлыков на компьютерах пользователей по всему миру. Как пишет TechRadar, иконки приложений исчезли как с панели задач, так и из меню «Пуск» без какого-либо предупреждения.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Пострадали от обновления пользователи Windows 10 и 11 вне зависимости от региона — сообщения о проблемах поступают из разных стран. В Сети пользователи отмечают, что ошибка затронула лишь ярлыки, а не сами приложения, однако проблема не позволяет открывать программы через меню «Пуск».

Как объяснили в Microsoft, ошибка кроется в ложном срабатывании правила уменьшения направлений атак (ASR) — «Блокировать вызовы API Win32 из макроса Office», что могло произойти во время обновления со сборки 1.381.2134.0 до 1.381.2163.0. Проблема не должна затронуть системы, на которых не было включено это правило.