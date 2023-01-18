Какие iPhone стоит покупать, а какие – уже нет

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live объяснил, что представляют собой сегодня разные модели iPhone и какие из них брать имеет смысл, а какие - нет.

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Сейчас можно найти очень много самых разных моделей iPhone, в том числе на вторичном рынке. Но не все из них до сих пор остаются актуальными.

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live разделил все айфоны на три группы. В первую вошли модели, которые брать не стоит однозначно, во вторую - те, что покупать можно в крайнем случае, в третью - смартфоны, которые имеет смысл приобретать сегодня.

Не стоит брать сейчас такие модели iPhone, как iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+. Они безнадёжно устарели. К тому же работают на старых версиях iOS (9, 10 12) и уже не получают обновлений. Кроме того, многие современные приложения они тоже не поддерживают и работают в целом они довольно медленно тоже.

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В крайнем случае вы можете рассмотреть для себя сегодня такие iPhone, как iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus. Ещё можете присмотреться к iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X. Работать они будут на iOS 15-16. Их нельзя назвать 100-процентно актуальными, но пользоваться сейчас ими всё-таки худо-бедно вы сможете. Также у этих смартфонов достаточно ограниченная по современным меркам функциональность. Есть даже вероятность, что через год или два у вас с ними уже начнутся проблемы, так как перестанут выходить для них обновления.