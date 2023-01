Какие iPhone стоит покупать, а какие – уже нет

В крайнем случае вы можете рассмотреть для себя сегодня такие iPhone, как iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus. Ещё можете присмотреться к iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X. Работать они будут на iOS 15-16. Их нельзя назвать 100-процентно актуальными, но пользоваться сейчас ими всё-таки худо-бедно вы сможете. Также у этих смартфонов достаточно ограниченная по современным меркам функциональность. Есть даже вероятность, что через год или два у вас с ними уже начнутся проблемы, так как перестанут выходить для них обновления.