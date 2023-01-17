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1 час назад

Плохо сохранилась из-за наводнений: в Египте нашли ещё одну гробницу фараонов возрастом 3,5 тыс. лет

Клопс.Ru

В Египте в городе Луксор нашли ещё одну гробницу фараонов времён XVIII династии, её возраст — 3,5 тыс. лет. Об этом пишет Egypt Independent.

В Египте нашли еще одну гробницу фараонов возрастом 3,5 тыс. лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гробницу обнаружили в Фиванском некрополе. Вероятно, она принадлежит царской жене или дочери. Согласно надписям в усыпальнице, она, вероятнее всего, предназначалась для нескольких родственников фараона из династиии Тутмосидов.

Пока археологи раскопали только высеченную в скале лестницу, два коридора и одну камеру. Убранство гробницы плохо сохранилось из-за древних наводнений — она наполнилась песком и известковыми отложениями.

Фиванский некрополь — самый значимый погребальный комплекс эпохи Нового царства. На его территории находятся Долины царей и цариц. Именно там нашли гробницы Тутанхамона, Рамзеса II, мумию Эхнатона и других знаменитых правителей.

В декабре сообщалось, что учёные восстановили лицо египетского фараона Рамзеса II.

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