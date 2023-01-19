Samsung показала прототип Galaxy Z Fold 5 на CES 2023

По данным южнокорейского издания Naver, компания Samsung показала на выставке CES 2023 прототип Galaxy Z Fold 5.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Отличительной особенностью устройства, которое можно увидеть уже сейчас, стало исчезновение зазора при складывании. Для сравнения, актуальный Galaxy Z Fold 4 оснащён U-образным шарниром, который помещает экран в плотный изгиб и оставляет небольшой зазор.

Источники также утверждают, что новый прототип Galaxy Z Fold 5 выглядит тоньше и легче, чем Fold 4. В то же время две половинки дисплея теперь расположены куда плотнее друг к другу.