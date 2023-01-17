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45 минут назад

У кишечной палочки обнаружили белки с уникальной структурой

Lenta.ruиещё 1

Ученые Университета Джонса Хопкинса обнаружили в клетке кишечной палочки уникальные белки, которые после неправильного сворачивания не способны восстановить правильную структуру даже с помощью других вспомогательных белков. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

У кишечной палочки обнаружили белки с уникальной структурой
Фото:  Will Kirk / Johns Hopkins University Will Kirk / Johns Hopkins University

Белковые ферменты являются биологическими катализаторами, которые обеспечивают протекание биохимических процессов, необходимых для жизнедеятельности. Чтобы обладать необходимыми ферментативными свойствами, белок первичной структуры должен подвергнуться фолдингу — спонтанному сворачиванию в уникальную пространственную структуру, также называемой третичной или нативной. Важную роль в фолдинге некоторых белков играют белки-шапероны, без которых правильное сворачивание невозможно.

В течение 30 лет биохимики изучали, как ферменты, развернутые веществами-денатурантами, подвергаются повторному фолдингу (рефолдингу) с помощью шаперонов, однако до сих пор было неизвестно, какие именно белки нуждаются в шаперонах, а какие нет. В новом исследовании ученые разработали новый подход на основе протеолиз-масс-спектрометрии и изотопной маркировки, чтобы провести глобальный анализ белковых структур кишечной палочки Escherichia coli, подвергаемых рефолдингу помощью шаперонов GroEL/ES (Hsp60) и DnaK/DnaJ/GrpE (Hsp70/40).

Оказалось, что, несмотря на совершенно разные структуры, и GroEL, и DnaK могут рефолдировать большинство (85 процентов) белков кишечной палочки, свернутых неправильно. Однако ученые также идентифицировали когорту белков, которые не поддаются рефолдингу ни с одним из шаперонов. Это объясняется тем, что эффективная укладка этих ферментов в третичную структуру происходит только во время процесса трансляции, когда рибосома производит первичную последовательность аминокислот.

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