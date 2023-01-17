Названа главная киберугроза для российских компаний

«Из них в 2023 году выживут только сильнейшие: мелкие группы, как и в прошлом году, будут распадаться, а их участники перейдут в более крупные», — уверены в компании. Партнерская программа основана на том, что хакеры-разработчики продают или сдают в аренду вредоносное ПО своим партнерам для дальнейшего взлома сети и развертывания программ-вымогателей.