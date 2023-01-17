Неизвестную науке ящерицу нашли в национальном парке Перу

Всего известно 20 видов ящериц из рода Proctoporus, из которых 18 водятся только в Перу. Ученые описали восемь новых видов за последние десять лет. Можно предположить, что в горных лесах Перу и Боливии водятся еще неизученные представители Proctoporus, но их могут обнаружить еще не скоро из-за труднодоступности региона.