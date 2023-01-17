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22 минуты назад

Неизвестную науке ящерицу нашли в национальном парке Перу

Мир24

Ученые обнаружили новый вид ящериц в охраняемой природной зоне Куско. Заповедник расположен на юго-востоке Перу, сообщает France 24.

Неизвестную науке ящерицу нашли в национальном парке Перу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виду присвоили научное название Proctoporus titans. Его представители были замечены в горной местности Анд на высоте 3 241 метр.

Цвет кожи ящерицы является темно-серым, с желтыми и золотыми крапинками на боках и голове. Длина тела у пойманного учеными самца составила 58,9 мм, самки – 46 мм, на спине располагались рифленые чешуйки неправильной формы.

Всего известно 20 видов ящериц из рода Proctoporus, из которых 18 водятся только в Перу. Ученые описали восемь новых видов за последние десять лет. Можно предположить, что в горных лесах Перу и Боливии водятся еще неизученные представители Proctoporus, но их могут обнаружить еще не скоро из-за труднодоступности региона.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новый вид удавов. Он проживает в Эквадоре.

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