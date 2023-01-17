Экран нового смартфона Samsung будет складываться по-другому

Южнокорейская Samsung перейдет к новой системе складывания экранов в смартфоне Galaxy Z Fold 5. Как сообщает авторитетный инсайдер Ice Universe в Twitter, речь идет о внедрении шарнира в виде «капельки».

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«Samsung Electronics планирует применить шарнирную структуру «капельки» в Galaxy Z Fold 5. Это также позволит наконец-то реализовать водонепроницаемость у смартфона», — написал он.

По словам инсайдера, это будет не первый раз, когда Samsung обновляет свой дизайн. В Galaxy Z Fold 2 использовались специальные щетки для защиты от пыли, которые были позаимствованы у Z Flip. В Galaxy Z Fold 4 также применялся другой дизайн шарнира по сравнению с первыми тремя складными гаджетами.

Согласно версии источника, Samsung выпустит Galaxy Z Fold 5 в августе 2023 года, а в настоящее время компания готовится к запуску серии Galaxy S23.