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1 час назад

Мозговые чипы оказались чаще безопасными, чем наоборот

Ferra.ru

В научном журнале Neurology появилась свежая публикация, которая показала, что нейрочипы BrainGate от Cyberkinetics имеют низкую частоту побочных эффектов.

Мозговые чипы оказались чаще безопасными, чем наоборот
Фото: BBCBBC

Исследование включало в себя анализ данных, собранных с 2004 по 2021 годы у 14 взрослых с квадрипарезом, которым были имплантированы нейрочипы. При этом стоит отметить, что особенностью этой научной работы было то, что одна из первых таких работ, в которой изучалась долгосрочная безопасность нейрочипов на людях.

В конечном итоге специалисты пришли к выводу, что использование чипов более-менее безопасно. Как минимум, за всё время наблюдений не было ни одной ситуации, требующей удаления устройства. Также не было инфекций мозга или нервной системы.

Не удалось экспертам и зафиксировать случаев постоянной инвалидности, вызванной ношением нейрочипа.

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