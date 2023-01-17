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1 час назад

У россиян обнаружили вызывающую депрессию мутацию

Никита Бородкин

У россиян обнаружили новую генетическую мутацию, которая ответственна за связь воспалительных заболеваний кишечника с депрессией. Как сообщает газета «Известия», совместное исследование провели эксперты медико-генетического центра Genotek, национального исследовательского университета ИТМО, медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, а также медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

В ходе исследований ученые проанализировали геномные данные 4,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Для определения наличия депрессии медики использовали специальный опросник, устанавливая расстройство по госпитальной шкале HADS. В результате изучения результатов у больных депрессией пациентов в гене MAGI2 была найдена новая мутация (rs521851), которая располагает к этому виду заболевания. Частота встречаемости — примерно у 10% обследованных.

Отмечается, что ген MAGI2 также отвечает за поддержание гомеостаза кишечника, который нарушается при синдроме раздраженного кишечника, а также участвует в нервной взаимосвязи мозга и пищеварительного органа.

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Подчеркивается, что ранее варианты этого гена указали на связь с реакцией на лечение антидепрессантами и сильным уменьшением гиппокампа мозга. Сами ученые давно выяснили, что состояние кишечника и его микрофлоры влияет на настроение человека и его психологическое благополучие.

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