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1 час назад

Муравьи оказались не способны адаптироваться к потеплению климата

Ferra.ru

Группа специалистов из Университета Северной Каролины выяснила, что муравьи уязвимы к изменению климата.

Муравьи оказались не способны адаптироваться к потеплению климата
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, при повышении температуры эти насекомые могут погибнуть. Связано это с тем, муравьи эктотермы, то есть их жизнедеятельность зависит от внешних источников тепла. И когда эктотермы перемещаются в более жаркую среду, они могут погибнуть.

Но, что интересно, ранее учёные не изучали, что происходит, когда муравьи подвергаются воздействию повышенных температур, которые выше оптимальных, но все же не настолько высоки, чтобы насекомые сразу погибли.

Оказалось, что в такой ситуации большинство видов муравьёв способно прожить в более тёплых помещениях, чем это было необходимо для их тела. Но в то же время адаптации активности к новым условиям у этих животных не происходит.

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