В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Астрономы заявили о скором приближении к Земле кометы

РИА "ФедералПресс"

К Земле приближается комета C/2022 E3. Небесное тело было обнаружено в 2022 году калифорнийскими астрономами.

Астрономы заявили о скором приближении к Земле кометы
Фото: NASANASA

«Данный астрономический объект относится к категории долгопериодических комет», – пишет Life.

В последний раз это небесное тело проходило мимо Земли 55 тысяч лет назад, а следующего раза может не быть. По подсчетам астрономов, сближение состоится ночью или утром 1 февраля.

Космический объект окажется на расстоянии 42 млн километров от Земли. При хорошей погоде комету можно будет наблюдать невооруженным глазом в районе созвездия Северная Корона.

Сейчас небесное тело тоже можно увидеть: с помощью небольшого телескопа или мощного бинокля. Объект будет выглядеть как слабое зеленоватое свечение с хвостом.

Ранее «ФедералПресс» писал, что нацразведка Америки зафиксировала свыше 500 случаев появления НЛО. Данные представлены за 8 месяцев прошлого года.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители