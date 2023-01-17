Астрономы заявили о скором приближении к Земле кометы

К Земле приближается комета C/2022 E3. Небесное тело было обнаружено в 2022 году калифорнийскими астрономами.

Фото: NASA NASA

«Данный астрономический объект относится к категории долгопериодических комет», – пишет Life.

В последний раз это небесное тело проходило мимо Земли 55 тысяч лет назад, а следующего раза может не быть. По подсчетам астрономов, сближение состоится ночью или утром 1 февраля.

Космический объект окажется на расстоянии 42 млн километров от Земли. При хорошей погоде комету можно будет наблюдать невооруженным глазом в районе созвездия Северная Корона.

Сейчас небесное тело тоже можно увидеть: с помощью небольшого телескопа или мощного бинокля. Объект будет выглядеть как слабое зеленоватое свечение с хвостом.