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12 минут назад

В Египте нашли новую гробницу фараона возрастом 3500 лет

Ferra.ru

Совместная египетско-английская миссия Верховного совета по древностям и Фонда исследований Нового царства при Кембриджском университете обнаружила царскую гробницу в районе Западных долин на западном берегу Луксора.

В Египте нашли новую гробницу фараона возрастом 3500 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам генерального секретаря Верховного совета по древностям Мостафа Вазири, первые свидетельства, обнаруженные в гробнице, указывают на её отношение к 18-й династии. А это, в свою очередь, подчёркивает её исключительную важность.

В свою очередь, глава миссии с английской стороны, Пирс Литерланд, поделился не менее интересной информацией. Так, найденная гробница может принадлежать одной из королевских жён или принцесс времен той самой 18-й династии. Отметим, что большое их количество до сих пор остаётся необнаруженными.

К сожалению, находка сохранилась не лучшим образом. Всему виной бури, настигнувшие гробницу ещё в древности. Они затопили её камеры толстым слоем песка и известняка, уничтожив многие её особенности и надписи.

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