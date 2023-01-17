Сисадмин «заразил вирусом» системы банка из-за инопланетян

Сисадмин с ником Alf рассказал, что однажды во время работы в крупном инвестиционном банке перегрузил сервера организации в попытке найти инопланетян через проект SETI@home, который использует мощности компьютеров для анализа радиосигналов из космоса. Об этом пишет The Register.

Специалист насчитал дюжину многоядерных серверов и пару высокопроизводительных многопроцессорных рабочих станций для каждого из инженеров внутри банка.

«Все эти вычислительные мощности в основном простаивали по ночам, поэтому, будучи добросовестным парнем, я решил пожертвовать все эти неиспользуемые вычисления науке, скачал клиент SETI и заставил его работать», — рассказал программист.

После этого системный администратор задействовал около 20 рабочих станций и полдюжины серверов ради поиска инопланетян. В результате Alf достаточно скоро появился в топ-100 таблицы участников SETI@Home.

«Однажды в понедельник утром, примерно две недели спустя, мне позвонил мой босс и спросил, могу ли я прийти пораньше, поскольку поступили сообщения о том, что у нас идет масштабная вирусная атака», — вспомнил специалист.

Оказалось, что вирусом посчитали программу, которую создал сам Alf для SETI@Home. Позже сисадмин выяснил, что его программа не отключилась к утру, как это обычно происходило, что и вызвало обнаружение «вируса».

«Я избежал обнаружения и потенциального затруднения или, что еще хуже, увольнения», — заключил Alf.