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1 час назад

Анонс близок: Xiaomi начала массовое производство флагманского Poco F5

Ferra.ru

Популярный инсайдер Мукул Шарма рассказал, что Xiaomi запустила серийное производство Poco F5 5G сразу в нескольких европейских и азиатских странах.

Xiaomi начала массовое производство флагманского Poco F5
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, это прямой признак того, что устройство появится на различных рынках в течение ближайшего месяца или двух. Вместе с тем он добавил, что Poco F5 также прошёл сертификацию TUV Rheinland.

Отметим, что ранее другие источники сообщали, что устройство окажется просто ребрендированным Redmi K60. Но находились и те, кто вообще не верил в существование аппарата.

Если Poco F5 и вправду окажется переименованной версией Redmi K60, то можно ждать, что устройство получит 6,67-дюймовый дисплей с пиковой яркостью 1400 нит, поддержкой 68,7 млрд цветов и охватом цветового пространства P3.

В основу смартфона может лечь топовый чип Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm, а также аккумулятор на 5500 мАч и с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.

Наука и техника,Qualcomm,
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