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1 час назад

Всё ещё неплохо: iPhone 14 получил 7 баллов из 10 за ремонтопригодность

Ferra.ru

Эксперт YouTube-канала PBKreviews разобрал полностью iPhone 14 и оценил его по ремонтопригодности. Смартфон оказался не так уж плох.

iPhone 14 получил 7 баллов из 10 за ремонтопригодность
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Прежде всего, начинать разбирать iPhone 14 можно с обеих сторон. То есть как со стороны задней панели, так и со стороны дисплея.

Для извлечения батареи у смартфона есть специальные «язычки». Кроме того, экран вы сможете заменить довольно легко, так как разбирается iPhone 14 с двух сторон одновременно.

Всего iPhone 14 получил 7 баллов из 10 за ремонтопригодность. Из них 1 балл из 2 - за время ремонта и за то, как расположены все запчасти внутри смартфона; 2 балла из 2 - за то, насколько просто найти детали внутри смартфона; 1,5 балла из 2 - за простоту замены дисплея; 1,5 балла из 2 - за простоту замены батареи; 1 балл из 2 - за то, насколько просто заменить остальные запчасти.

По сравнению с iPhone 14 - бюджетный Samsung Galaxy A33 получил 7,5 баллов из 10, Samsung Galaxy M23 5G - 6 из 10 баллов, а Samsung Galaxy A73 5G - 8 из 10 баллов.

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