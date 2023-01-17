Эксперт YouTube-канала PBKreviews разобрал полностью iPhone 14 и оценил его по ремонтопригодности. Смартфон оказался не так уж плох.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Прежде всего, начинать разбирать iPhone 14 можно с обеих сторон. То есть как со стороны задней панели, так и со стороны дисплея.

Для извлечения батареи у смартфона есть специальные «язычки». Кроме того, экран вы сможете заменить довольно легко, так как разбирается iPhone 14 с двух сторон одновременно.

Всего iPhone 14 получил 7 баллов из 10 за ремонтопригодность. Из них 1 балл из 2 - за время ремонта и за то, как расположены все запчасти внутри смартфона; 2 балла из 2 - за то, насколько просто найти детали внутри смартфона; 1,5 балла из 2 - за простоту замены дисплея; 1,5 балла из 2 - за простоту замены батареи; 1 балл из 2 - за то, насколько просто заменить остальные запчасти.