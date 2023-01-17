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46 минут назад

Планетологи оценили глубину снега на спутнике Сатурна

Мир24

Новое исследование помогло ученым оценить глубину снега на Энцеладе – шестом по размеру спутнике Сатурна. Согласно подсчетам, она составляет около 700 метров, сообщает Icarus.

Планетологи оценили глубину снега на спутнике Сатурна
Фото: NASANASA

Энцелад рассматривается как возможное пристанище внеземной жизни в Солнечной системе. Он покрыт плотным панцирем из льда и снега, но под ним скрывается теплый океан. Зонд Cassini, пролетая мимо Энцелада в 2005 году, обнаружил гейзеры из соленой воды, вырывающиеся из ледяных расщелин.

Часть влаги из гейзеров поступает в одно из колец Сатурна, остальное выпадает обратно на поверхность спутника в виде снега. Изучение свойств этого снега могло бы помочь раскрыть историю Энцелада и подготовиться к будущим миссиям к нему.

«Если вы собираетесь посадить там робота, вам нужно понимать, на что он будет приземляться», – отметила планетолог Эмили Мартин из Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне.

При измерении глубины снежного покрова ученые опирались на геометрию и угол, под которым солнечный свет падает на поверхность. Результаты показали, что в большинстве мест глубина достигает нескольких сотен метров, а в самой плотной части – 700 метров.

При текущем объеме гейзерных выбросов такое количество снега могло бы скопиться за 4,5 миллиарда лет. Ученые сочли такой вариант маловероятным, поскольку в это время Солнечная система только начала формироваться. Они предположили, что в прошлом Энцелад был гораздо более активным.

Ранее сообщалось, что ученые впервые оценили поверхность спутника Урана под названием Миранда. Анализ реголита показал, что внутри спутника может скрываться водоем.

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