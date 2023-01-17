Создана первая карта магнитного поля Млечного Пути

Международная группа ученых впервые создала карту магнитного поля Млечного Пути. Работа началась в 2012 году и заняла около 10 лет, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Ученые использовали два телескопа в обсерватории Тейде (Тенерифе), которые вели осмотр неба в микроволновой части электромагнитного спектра. Карты создали в диапазоне от 10 до 40 ГГц.

Исследование позволило с беспрецедентной точностью охарактеризовать синхротронное излучение галактики – излучение, происходящее от заряженных частиц, движущихся почти со скоростью света в пределах галактического магнитного поля. Ученые пришли к выводу, что синхротронное излучение нашей галактики гораздо более изменчиво, чем считалось.

Авторы исследовали более 700 источников излучения в радио- и микроволнах. Некоторые находились в пределах Млечного Пути, другие являлись внегалактическими.

Исследование показало, что в центре галактики находится избыток микроволнового излучения. Его источник пока остался неизвестным. По одной из версий, излучение связано с распадом частиц темной материи.

Исследование также позволило ближе познакомиться с феноменом аномального микроволнового излучения (AME). Оно было открыто около 25 лет назад. Считается, что оно возникает вследствие вращения очень мелких частиц пыли в межзвездной среде.