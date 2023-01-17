Создана первая карта магнитного поля Млечного Пути

Международная группа ученых впервые создала карту магнитного поля Млечного Пути. Работа началась в 2012 году и заняла около 10 лет, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Ученые использовали два телескопа в обсерватории Тейде (Тенерифе), которые вели осмотр неба в микроволновой части электромагнитного спектра. Карты создали в диапазоне от 10 до 40 ГГц.
Исследование позволило с беспрецедентной точностью охарактеризовать синхротронное излучение галактики – излучение, происходящее от заряженных частиц, движущихся почти со скоростью света в пределах галактического магнитного поля. Ученые пришли к выводу, что синхротронное излучение нашей галактики гораздо более изменчиво, чем считалось.
Авторы исследовали более 700 источников излучения в радио- и микроволнах. Некоторые находились в пределах Млечного Пути, другие являлись внегалактическими.
Исследование показало, что в центре галактики находится избыток микроволнового излучения. Его источник пока остался неизвестным. По одной из версий, излучение связано с распадом частиц темной материи.
Исследование также позволило ближе познакомиться с феноменом аномального микроволнового излучения (AME). Оно было открыто около 25 лет назад. Считается, что оно возникает вследствие вращения очень мелких частиц пыли в межзвездной среде.
Ученые добавили, что карты помогают проанализировать энергетические процессы, происходящие на раннем этапе существования Вселенной. Телескопы в определенном диапазоне улавливали реликтовое излучение, минуя «фон» Млечного Пути.