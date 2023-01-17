Российские хакеры украли данные Налоговой службы США

Российские хакеры совместно со своими соратниками из Белоруссии взломали системы Налоговой службы США, похитив данные ведомства. Об этом рассказал глава пророссийской группировки Killnet, называющий себя Killmilk.

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«Доступ к внутренней базе данных налогового управления удалось получить через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана. Он попался на фишинг: перешел по вредоносной ссылке во время просмотра порнороликов в интернете», — сообщил Killmilk в интервью «Ленте.ру».

Кроме того, в заявлении белорусского объединения хакеров Infinity Hackers, имеющегося в распоряжении издания, сказано, что «еще один шаг» Соединенных Штатов «в сторону границ братских народов» приведет к публикации почти 200 миллионов строк из базы данных американской Налоговой службы. Согласно сообщению, речь идет о персональных данных пользователей.