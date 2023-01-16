В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
14 минут назад

Российские разработчики системы распознавания лиц внезапно разбогатели

Ferra.ru

«Коммерсант» сообщил, что выручка российских разработчиков систем для распознавания лиц выросла в 2022 году на 30-35%.

Российские разработчики системы распознавания лиц внезапно разбогатели
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Журналисты узнали об этом от самих разработчиков. В VisionLabs рассказали, что в 2022 году выручка компании составила около 1,4 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в 2021 году. У NtechLab в 2022 году выручка увеличилась на 35%. Сообщается, что почти удвоились международные продажи. Проекты запускаются на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и СНГ.

Тем не менее многим разработчикам не удалось увеличить доходы за рубежом. У RecFaces на внутреннем рынке выручка выросла в пять раз по сравнению с итогами 2021 года.

Наука и техника,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители