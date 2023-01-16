Российские разработчики системы распознавания лиц внезапно разбогатели

Журналисты узнали об этом от самих разработчиков. В VisionLabs рассказали, что в 2022 году выручка компании составила около 1,4 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в 2021 году. У NtechLab в 2022 году выручка увеличилась на 35%. Сообщается, что почти удвоились международные продажи. Проекты запускаются на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и СНГ.