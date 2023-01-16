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17 минут назад

Смартфон OPPO Reno 8T 5G скоро будет выпущен в Индии

FBM.ru

Согласно отчету MySmartPrice, OPPO готовится к запуску телефона OPPO Reno 8T 5G в Индии в следующем месяце. По словам инсайдера @Mukul Sharma, предстоящий смартфон может стоить около 390 долларов США в Индии, и его выпуск запланирован на первую неделю февраля.

Смартфон OPPO Reno 8T 5G скоро будет выпущен в Индии
Фото: FBM.ruFBM.ru

Ранее также были новости о том, что этот смартфон может быть переименован в OPPO F23 5G, но теперь в основном подтверждено, что оба смартфона будут существовать отдельно и будут запущены в Индии в ближайшем будущем.

В минимальной комплектации смартфон получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Кроме того, эта модель может быть оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 695 5G. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма, частота обновления картинки 120 Гц. Разрешение основного модуля камеры составит 108 Мп + 2 модуля по 2 Мп.

Смартфон также может быть оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч, поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 67 ватт. Ожидается, то смартфон получит операционную систему ColorOS на базе Android 13.

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