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1 час назад

Космический телескоп Джеймса Уэбба рассмотрел область звездообразования NGC 346

AstroNews

Область звездообразования NGC 346 полна загадок. Однако космический телескоп Джеймса Уэбба раскрыл некоторые из ее тайн.

Космический телескоп Джеймса Уэбба рассмотрел область звездообразования NGC 346
Фото: AstroNewsAstroNews

NCG 346 расположена в Малом Магеллановом облаке (ММО), карликовой галактике, близкой к нашему Млечному Пути. ММО содержит меньшие концентрации элементов тяжелее водорода и гелия, чем Млечный Путь. Поскольку частицы пыли в космосе состоят в основном из металлов, ученые ожидали, что в ММО будет лишь небольшое количество пыли. Но новые данные «Уэбба» свидетельствуют об обратном.

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Астрономы исследовали NGC 346, потому что условия и количество металлов в ММО напоминают те, которые наблюдались в так называемый «космический полдень». В этот период, который наступил примерно через 2-3 миллиарда лет после Большого взрыва, звездообразование в галактиках было на пике.

Наблюдая за протозвездами, исследователи могут узнать, отличается ли процесс звездообразования в ММО от того, что мы наблюдаем в Млечном Пути. Предыдущие инфракрасные исследования NGC 346 были сосредоточены на протозвездах, масса которых примерно в пять-восемь раз превышает массу Солнца.

«С помощью «Уэбба» мы можем исследовать протозвезды с меньшим весом, размером всего в одну десятую нашего Солнца, чтобы выяснить, влияет ли на процесс их образования меньшее содержание металла», – сказала Оливия Джонс из Королевской обсерватории Эдинбурга, соавтор исследования.

По мере формирования звезды собирают газ и пыль из окружающего молекулярного облака. Материал собирается в аккреционный диск, который питает центральную протозвезду. Астрономы обнаружили газ вокруг протозвезд в пределах NGC 346, но наблюдения «Уэбба» в ближнем инфракрасном диапазоне – первый случай, когда пыль была обнаружена в этих дисках.

«Мы видим строительные блоки не только звезд, но и потенциально планет», – сказал Гвидо Де Марчи из Европейского космического агентства, соавтор исследовательской группы. – «И поскольку Малое Магелланово облако имеет среду, аналогичную среде галактик во время космического полудня, вполне возможно, что скалистые планеты могли образоваться раньше в истории Вселенной, чем мы могли бы подумать».

Команда также располагает спектроскопическими наблюдениями с помощью прибора NIRSpec «Уэбба», которые учёные продолжают анализировать. Ожидается, что эти данные дадут новое представление о материале, накапливающемся на отдельных протозвездах.

Наука и техника,Оливия Джонс,Европейское космическое агентство,
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