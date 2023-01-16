Космический телескоп Джеймса Уэбба рассмотрел область звездообразования NGC 346

Область звездообразования NGC 346 полна загадок. Однако космический телескоп Джеймса Уэбба раскрыл некоторые из ее тайн.

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NCG 346 расположена в Малом Магеллановом облаке (ММО), карликовой галактике, близкой к нашему Млечному Пути. ММО содержит меньшие концентрации элементов тяжелее водорода и гелия, чем Млечный Путь. Поскольку частицы пыли в космосе состоят в основном из металлов, ученые ожидали, что в ММО будет лишь небольшое количество пыли. Но новые данные «Уэбба» свидетельствуют об обратном.

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Астрономы исследовали NGC 346, потому что условия и количество металлов в ММО напоминают те, которые наблюдались в так называемый «космический полдень». В этот период, который наступил примерно через 2-3 миллиарда лет после Большого взрыва, звездообразование в галактиках было на пике.

Наблюдая за протозвездами, исследователи могут узнать, отличается ли процесс звездообразования в ММО от того, что мы наблюдаем в Млечном Пути. Предыдущие инфракрасные исследования NGC 346 были сосредоточены на протозвездах, масса которых примерно в пять-восемь раз превышает массу Солнца.

«С помощью «Уэбба» мы можем исследовать протозвезды с меньшим весом, размером всего в одну десятую нашего Солнца, чтобы выяснить, влияет ли на процесс их образования меньшее содержание металла», – сказала Оливия Джонс из Королевской обсерватории Эдинбурга, соавтор исследования.

По мере формирования звезды собирают газ и пыль из окружающего молекулярного облака. Материал собирается в аккреционный диск, который питает центральную протозвезду. Астрономы обнаружили газ вокруг протозвезд в пределах NGC 346, но наблюдения «Уэбба» в ближнем инфракрасном диапазоне – первый случай, когда пыль была обнаружена в этих дисках.

«Мы видим строительные блоки не только звезд, но и потенциально планет», – сказал Гвидо Де Марчи из Европейского космического агентства, соавтор исследовательской группы. – «И поскольку Малое Магелланово облако имеет среду, аналогичную среде галактик во время космического полудня, вполне возможно, что скалистые планеты могли образоваться раньше в истории Вселенной, чем мы могли бы подумать».