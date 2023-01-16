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8 минут назад

В РФ перестал работать ряд мобильных приложений от иностранных автобрендов

Елена Прошина

Дилерский центр «Автоспеццентр» сообщает, что в России перестали работать мобильные приложения от некоторых зарубежных автомобильных брендов. Об этом пишет ТАСС.

В РФ перестал работать ряд мобильных приложений от иностранных автобрендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сервисы-коннекты по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan пока не работают. Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления (о предстоящем отключении)», – рассказали в дилерском центре.

Там также отметили, что мобильные приложения от Китайских автобрендов работают в обычном режиме.

В дилерском центре «Автодом» добавили, что приложения BMW, Mercedes-Benz и AudiService всё ещё работают, а приложение Porsche отключили ещё прошлым летом без соответствующих уведомлений.

«По брендам Land Rover и Jaguar у некоторых клиентов возникают сложности с работой приложений. Официальные уведомления от производителей приходили, два месяца идут работы по устранению ошибок», – добавили там.

Ранее эксперты рассказали, кто заменит иностранных автопроизводителей, ушедших из России.

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