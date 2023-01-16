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16 минут назад

Ждём iPhone-раскладушку? Apple запатентовала защитное покрытие для гибкого дисплея

Ferra.ru

Apple запатентовала специальное защитное покрытие для экранов складных устройств.

Apple запатентовала защитное покрытие для гибкого дисплея
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Главная цель покрытия — уменьшить износ экранов. Apple отмечает, что обычно разрушение стекла происходит из-за наличия микротрещин. Особая плёнка толщиной всего 200 мкм может заполнять ранее существовавшие микротрещины, а также затруднять образование новых.

В патенте также утверждается, что слой покрытия может иметь достаточно высокую прочность и устойчивость к растяжению.

Уже давно ходят слухи, что Apple работает над собственным складным айфоном.

Наука и техника,Apple,
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