Apple запатентовала защитное покрытие для гибкого дисплея

Apple запатентовала специальное защитное покрытие для экранов складных устройств.

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Главная цель покрытия — уменьшить износ экранов. Apple отмечает, что обычно разрушение стекла происходит из-за наличия микротрещин. Особая плёнка толщиной всего 200 мкм может заполнять ранее существовавшие микротрещины, а также затруднять образование новых.

В патенте также утверждается, что слой покрытия может иметь достаточно высокую прочность и устойчивость к растяжению.