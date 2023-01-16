Sony захотела внедрить в телевизоры блокировку просмотра пиратских фильмов

Sony патентует технологию, которая может обнаруживать пиратские приложения и заносить их в чёрный список на медиаплеерах и смарт-телевизорах.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Предлагаемый патент описывает технологию запрета сторонних приложений, позволяющих пользователям получать доступ к пиратскому контенту. Эти незаконные приложения будут обнаружены на потребительском оборудовании с помощью программного обеспечения для мониторинга, которое, в свою очередь, станет частью операционной системы.