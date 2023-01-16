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14 минут назад

Учёные нашли связь между размером полового члена и выбором автомобиля

Ferra.ru

Исследователи решили проверить, как восприятие мужчиной размера своего полового члена влияет на выбор автомобиля.

Учёные нашли связь между размером полового члена и выбором автомобиля
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные пригласили для эксперимента мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. Они проходили опросник. Исследователи соврали им, что опросник оценивает запоминание информации пользователями при совершении покупок. Сначала мужчинам показывали какой-то «факт», а затем предлагали оценить желание купить какой-либо продукт. Среди «фактов» в том числе был о «средней величине члена». Он шёл перед просьбой оценить желание купить спорткар.

Часть участников получили «факт» со средним размером полового члена 12 сантиметров, а другая — с 18 сантиметров. В первом случае цифра была занижена относительно реальной, а во втором завышена. Как оказалось, те, кто получал завышенный вариант, чаще высказывали желание приобрести спортивный автомобиль. Особенно эффект проявлялся у мужчин старше 30 лет.

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