Учёные нашли связь между размером полового члена и выбором автомобиля

Исследователи решили проверить, как восприятие мужчиной размера своего полового члена влияет на выбор автомобиля.

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Учёные пригласили для эксперимента мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. Они проходили опросник. Исследователи соврали им, что опросник оценивает запоминание информации пользователями при совершении покупок. Сначала мужчинам показывали какой-то «факт», а затем предлагали оценить желание купить какой-либо продукт. Среди «фактов» в том числе был о «средней величине члена». Он шёл перед просьбой оценить желание купить спорткар.