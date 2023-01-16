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9 минут назад

К 2027 году половина айфонов будет производиться в Индии

Ferra.ru

Согласно новому отчёту, к 2027 году в Индии может быть произведено до половины всех iPhone. Сейчас доля очень мала.

В какой стране будет производиться половина айфонов к 2027 году
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование Bloomberg показывает, что в настоящее время только 2,27% заводов, сотрудничающих с Apple, расположены в Индии. Но темпы изменений значительны. Согласно новому прогнозу, к 2027 году в Индии может производиться каждый второй iPhone для продаж в мире, тогда как в настоящее время этот показатель составляет менее 5%.

Этот прогноз более агрессивен, чем ранний, составленный JPMorgan. Он предполагал, что к 2025 году Индия будет собирать 25% всех iPhone.

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