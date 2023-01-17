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1 час назад

К Земле приближается недавно открытая зеленая комета

Москва24иещё 5

К Земле приближается долгопериодическая комета C/2022 E3, которая была открыта учеными в 2022 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

К Земле приближается недавно открытая зеленая комета
Фото: NASANASA

Как отмечают канадские астрономы из Йоркского университета, в последний раз небесное тело пролетало мимо нашей планеты примерно 55 тысяч лет назад. При этом, по словам ученых, следующее приближение кометы к Земле может оказаться последним.

Максимальное сближение C/2022 E3 с Землей произойдет ночью или ранним утром 1 февраля. По расчетам исследователей, комета пройдет в 42 миллионах километрах от Земли и будет видна невооруженным глазом.

Отмечается, что земляне смогут увидеть пролет тусклого зеленоватого светящегося пятна с хвостом в районе созвездия Северная Корона. При этом объект можно увидеть уже сейчас с помощью телескопа или мощного бинокля.

Ранее российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко рассказал, когда жителям столицы выдастся новая возможность увидеть частичное солнечное затмение. По его словам, это произойдет в 2025 году.

Наука и техника,Денис Денисенко,
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