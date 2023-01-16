Ученые реконструировали генеалогическое древо древнегреческой семьи

Команда ученых впервые смогла реконструировать генеалогическое древо микенской семьи, которая жила в Греции больше 3,5 тысяч лет назад. Оказалось, что взрослые сыновья могли жить с родителями, а дены приводили в дом с собой сестер. Кроме того, ученые выяснили, что древние греки часто женились на собственных двоюродных сестрах. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Фото: InScience InScience

Больше 100 лет назад Генрих Шлиман нашел в Микенах богатые золотом гробницы и ставшие знаменитыми золотые маски. Принадлежали находки к одноименной микенской культуре. Ее представители жили на греческом полуострове Пелопоннес во II тысячелетии до нашей эры. Именно царь Микен Агамемнон, по легенде, собирал греков в поход против Трои. Впрочем, если отбросить легенды, микенская цивилизация все равно остается одной из важнейших в истории. Это первые государства в Греции, которая стала началом всей западной цивилизации. А памятники, оставленные микенцами, до сих пор поражают воображение.

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При этом до сих пор ученые многого о них не знают. Например, о социальной жизни и брачных правилах. Новое исследование помогло закрыть часть пробелов. Ученые проанализировали более 100 геномов людей, живших в регионе Эгейского моря во II тысячелетии до нашей эры.

Одно из главных достижений — исследователям впервые удалось реконструировать целое генеалогическое древо жителей микенской деревни XVI века до нашей эры. Судя по всему, сыновья могли всю жизнь жить с родителями. Об этом свидетельствуют тела из могил во дворе дома. А одна из женщин, которая вышла замуж и переехала в дом, привела с собой и свою сестру, ребенок которой также был похоронен во дворе.